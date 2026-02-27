Dolar
Gündem

TCG Anadolu'nun Rotterdam Limanı'nda gördüğü ilgi Hollanda basınına yansıdı

NATO'nun Steadfast Dart tatbikatı kapsamında Rotterdam Limanı'na demir atan Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu SİHA gemisi ve diğer savaş gemileri, Hollanda basınında geniş yer buldu.

Selman Aksünger  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
TCG Anadolu'nun Rotterdam Limanı'nda gördüğü ilgi Hollanda basınına yansıdı

Lahey

Beraberindeki 3 savaş gemisiyle 26 Şubat'ta Rotterdam Limanı'na demirleyen 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu SİHA gemisi, Hollanda medyasınca okuyucularına "etkileyici görüntü" olarak duyuruldu.

Yerel gazete Algemeen Dagblad, "Etkileyici görüntü: Türk donanmasının 4 gemisi, Rotterdam Limanı'nda" başlıklı haberinde, gemilerin şehrin merkezinde, Erasmus Köprüsü'nün hemen yanında görünür şekilde demirlediğini aktardı.

Haberde; Rotterdam Liman İşletmesi Sözcüsü'nün, "Bu çok etkileyici bir görüntü. 3 gemi, şehrin tam ortasında, Erasmus Köprüsü'nün yanında çok görünür bir şekilde duruyor." ifadelerine yer verildi.

NU haber sitesi, TCG Anadolu'nun Rotterdam Limanı'na yanaşma görüntülerini paylaşırken, BN/De Stem haber sitesi de benzer şekilde 4 geminin dün sabahtan itibaren limanda bulunduğunu ve 1 Mart Pazar gününe kadar şehirde kalacağını bildirdi.

Denizcilik haberleri paylaşan Marina Schepen adlı site, detaylı haberinde aynı tarihlerde Amsterdam'da bulunan Fransız gemileriyle TCG Anadolu'nun karşılaştırmasına yer verdi ve TCG Anadolu'nun üstün yönlerini anlattı.

Marina Schepen'in internet sayfasında, "Perşembe sabahından bu yana Rotterdam'da 4 Türk deniz kuvveti gemisi bulunuyor. Amsterdam'daki Fransız firkateyninin aksine 3 Türk gemisi şehrin kalbinde duruyor." denilirken, şehir merkezindeki köprülerde geminin rahatlıkla görülebildiği yürüyüşler yapılabileceği okuyucuya aktarıldı.

Rodi haber sitesi ise İstanbul ve Oruçreis firkateynleri, ikmal gemisi Derya ve "en büyüğü" olarak nitelendirdiği amfibi hücum gemisi/dron ve helikopter gemisi TCG Anadolu hakkında detaylı bilgi verdi.

Haberde, "Anadolu, denizaltı savaşı ve arama kurtarma operasyonları için uygun S-70B Seahawk gibi helikopterlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca gemide, AH-1W Super Cobra savaş helikopterleri konuşlanmış durumda, silahlı ve silahsız dronlar da taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda'daki Türkler ve Hollandalılar geminin bulunduğu limanı ziyaret etti

Hollanda'da yaşayan çok sayıda Türk ve Hollandalının, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, gemileri görmek üzere Rotterdam Limanı'na gittikleri ve özellikle TCG Anadolu'nun yanında Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdikleri görüldü.

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatına, Türkiye'nin yerli ve milli üretim teçhizatı ve araçları da görücüye çıkarken; TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemilerinin yanı sıra 11 ülkeden 10 binden fazla askeri personel katılıyor.

