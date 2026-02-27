Dolar
Gündem

İzmir'de kumpirden zehirlenen kadının ölümüyle ilgili işletme sahibinin kocasına da dava

İzmir'in Buca ilçesinde bir işletmede yediği kumpir sonrası hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan iş yeri sahibinin kocası hakkında da 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gökhan Düzyol  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
İzmir

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat (60) ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine döndü. Ertesi gün rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurdu, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde ölü bulunan Servet Polat'ın ailesi, kumpirciden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan işletme sahibi N.D. tutuklandı. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Polat'ın ölümüyle ilgili "gıda zehirlenmesi" olarak görüş bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da kumpir numunesinde salmonella bakterisi tespit edildi.

Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık N.D'nin yargılanmasına İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Kocaya da aynı suçtan dava

Mahkeme, sanık N.D'nin kocası C.D'nin tanık olarak dinlendiği 31 Temmuz 2025'teki duruşmada, suçun işlendiği tarihte iş yerinde sanık olan eşiyle çalıştığını ve kumpir yaptığını ifade etmesi üzerine suç duyurusunda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanığın kocası C.D'nin işletmesindeki kumpirin tüketime uygun olmaması nedenleriyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarından dolayı maktul Polat'ın gıda zehirlenmesi geçirerek hayatını kaybetmesine, diğerlerinin de zehirlenerek yaralanmalarına sebebiyet verdiği belirtildi.

İddianamede sanık C.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, birleştirilme talebiyle İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde gönderildi.

Yargılamaya 13 Mart'ta devam edilecek.

