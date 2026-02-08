Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,117.00
BTC/USDT
70,703.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı'na başarıyla ulaştırdı. Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mehmetçik yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevinin başında." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdı
Okul dışı etkinlikler, çocukların suça yönelimini engellemede önemli rol oynuyor
Kırmızı bültenle aranan 9 şüpheli ile ulusal seviyede aranan 6 kişi yakalandı
Motorlu yamaç paraşütlerinin afetlerde "havadaki göz" olması planlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdı

TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdı

Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

Mehmetçik, Kars'ta kardan kapanan yollar nedeniyle ulaşılamayan hasta çocukları sağlık ekiplerine teslim etti

Hakkari'de rahatsızlanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Hakkari'de rahatsızlanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı
MSB: Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin seyir duyurularımız süresizdir

MSB: Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin seyir duyurularımız süresizdir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet