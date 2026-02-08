TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı'na başarıyla ulaştırdı. Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mehmetçik yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevinin başında." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı