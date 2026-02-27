Dolar
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı - Topkapı
logo
Gündem

NATO tatbikatına damgasını vuran TCG Anadolu mürettebatı, çocuklardan gelen mektuplarla buluştu

NATO'nun 2026'daki en büyük tatbikatı Steadfast Dart 2026'ya katkılarıyla öne çıkan TCG Anadolu gemisinin mürettebatı, Rotterdam Limanı'nda Türkiye'deki minik kalplerden gelen gurur ve özlem dolu mektuplarla buluştu.

Selen Valente Rasquinho  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
NATO tatbikatına damgasını vuran TCG Anadolu mürettebatı, çocuklardan gelen mektuplarla buluştu Fotoğraf: Mouneb Taim/AA

Rotterdam

Steadfast Dart 2026'yı başarıyla tamamlayan TCG Anadolu, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki limana demirledi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Lahey Askeri Ataşesi, Rotterdam Başkonsolosu ve Büyükelçilik İletişim Müşaviri ile gemiyi Rotterdam Limanı'nda karşıladı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican eşliğinde gemiyi ziyaret etti.

Ardından Büyükelçi Yazgan, İzmir'in Foça ilçesindeki öğrenciler tarafından Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'ne yazılan mektupları Komutan Bilican'a teslim etti.

Mektuplarda öğrencilerin Türk askerine duydukları güven, gurur ve destek mesajları ve çizimleri dikkati çekti.

10 yaşındaki kızından mektup alan Astsubay Kıdemli Başçavuş Tolga Kavlak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede,"Kızımın mektubu beni duygulandırdı. Görevi başarıyla icra ediyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için önemli bir görev. Birçok ilkle, bu görevi ülkemiz adına yerine getirdik. Bu mektup da görevi benim için taçlandırdı. Güzel bir anı olacak meslek hayatımda." ifadelerini kullandı.

Deniz Binbaşı Emrah Başkan da çocuklar tarafından tüm mürettebata hitaben yazılan bir mektubu okumasının ardından, "Çocuklarımızın bize karşı duyduğu güven ve destek bizi her zaman gururlandırmıştır. Ülkemizden millerce uzakta görevimizi başarıyla tamamlamak, ülkemizi temsil etmek bizi ayrıca gururlandırmaktadır." diye konuştu.

TCG Anadolu, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında hünerlerini sergiledi

NATO'nun Almanya'nın kuzeyinde, Baltık Denizi'nde düzenlediği yılın en kapsamlı tatbikatına Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz, hava ve kara unsurlarından oluşan 2 bin kişilik kuvvetle katıldı. TSK unsurları, müttefik ülkelerle eşgüdümlü operasyon icra edebilme yeteneğini başarıyla ortaya koydu.

Tatbikatta Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçları da öne çıktı.

Bayraktar TB3 SİHA, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirerek önemli bir eşiği geçmiş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
