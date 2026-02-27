Dolar
43.96
Euro
51.94
Altın
5,222.21
ETH/USDT
1,949.40
BTC/USDT
66,000.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı - Topkapı
logo
Gündem

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

Trafik, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 olarak ölçüldü.

Ekip  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı Fotoğraf: Cüneyt Sevindik/AA

İstanbul

İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi.

Haftanın son mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Yakası'nda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle seyrediyor.

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Bakırköy, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece mevkilerinde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor. Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolunda Göztepe ve Maltepe arasında her iki istikamette yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanıyor.

Öte yandan, aktarmaların yapıldığı metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı. Trafik, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Brüksel'de Türk STK temsilcileriyle buluştu
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut seferberliğinin Edirne ayağında 2 bin 530 yeni yuvamızın kura heyecanını yaşıyoruz
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında iddianame
Bakan Kurum, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet