Dolar
43.96
Euro
52.02
Altın
5,234.41
ETH/USDT
1,930.90
BTC/USDT
65,634.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “STK Temsilcileri ile İftar Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Brüksel'de Türk STK temsilcileriyle buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle görüştü.

Ata Ufuk Şeker  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Brüksel'de Türk STK temsilcileriyle buluştu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus ile Belçika temasları çerçevesinde Brüksel’de bulunan Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Brüksel'deki Fatih Camisi lokalinde vatandaşlarla sohbet eden Bilal Erdoğan, cuma namazını kıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Belçika'da hayatını kaybeden Türk vatandaşının cenaze namazına da katılan Bilal Erdoğan'a vatandaşlar, cami çıkışında sevgi gösterisinde bulundu.


Belçika Diyanet Vakfını da ziyaret eden Bilal Erdoğan, Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Coşkun Beyazgül'le bir araya geldi.

YTB tarafından Belçika Diyanet Vakfı salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Bilal Erdoğan, Belçika'daki Türk STK'lerin temsilcileriyle toplantı yaptı.

Bilal Erdoğan'a Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de eşlik etti.

Bilal Erdoğan'ın Brüksel'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenecek iftar programına ve YTB'nin TOBB Brüksel Temsilciliği'nde gerçekleştireceği etkinliğe de katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'daki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'ndan dönen askerler için Tekirdağ'da tören yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünyada güvenlik harcamaları önümüzdeki dönem çok artacak
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Brüksel'de Türk STK temsilcileriyle buluştu
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut seferberliğinin Edirne ayağında 2 bin 530 yeni yuvamızın kura heyecanını yaşıyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Brüksel'de Türk STK temsilcileriyle buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Brüksel'de Türk STK temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin Belçika'daki iftar programına telefonla bağlandı

Gazze'de yıkılan caminin alanına kurulan çadırda çocuklar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezberine devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası enflasyonla mücadelede sonuç alındığı görüşünde

Avrupa Merkez Bankası enflasyonla mücadelede sonuç alındığı görüşünde
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir caminin girişini yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir caminin girişini yaktı
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika-ABD ilişkilerinde gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika-ABD ilişkilerinde gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet