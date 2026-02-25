Dolar
43.87
Euro
51.72
Altın
5,175.60
ETH/USDT
1,915.20
BTC/USDT
65,440.00
BIST 100
13,861.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Merter Polisevi’nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya

Alman Korgeneral Alexander Sollfrank TSK'nın NATO'ya çok önemli katkı sunduğunu belirtti

Almanya Federal Ordusunun (Bundeswehr) Harekat, Sevk ve İdare Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Türkiye'nin NATO'ya çok önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Alman Korgeneral Alexander Sollfrank TSK'nın NATO'ya çok önemli katkı sunduğunu belirtti

Berlin

Önceki gün Almanya'da sona eren NATO Steadfast Dart Tatbikatı'nı Türk gazetecilere değerlendiren Sollfrank, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) NATO’nun caydırıcılığına katkısını övdü.

NATO’nun 32 üyesinin her birinin ittifak için önemli rol oynadığını belirten Alman komutan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de caydırıcılık ve savunmaya "çok önemli bir katkı" sunduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müttefik Tepki Gücü bünyesindeki askeri kapasite ve yetenekleri "etkileyici" olarak nitelendiren Alexander Sollfrank, "TSK, NATO ittifakının caydırıcılığına ve savunmasına çok önemli bir katkı sağlıyor. Etkileyici, güçleri ve yetenekleri gerçekten çok dikkati çekici." dedi.

Korgeneral Sollfrank, NATO tatbikatlarını harika ve büyük bir çaba olarak nitelendirerek bunların, askeri hazırlık açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

"Tatbikatı yapılmayan şey işlemez." diyen Sollfrank, farklı ülkelerin bir araya gelerek prosedürleri test etmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Korgeneral Sollfrank, söz konusu tatbikatta Almanya’nın rolüne de değinerek görevlerinin, NATO’nun Müttefik Tepki Gücünü (ARF) Almanya’ya ikmal etmek ve yeni bir görev için hazır hale getirmek olduğunu söyledi.

NATO’nun doğu kanadına yönelik tehdidin her zaman bulunduğuna işaret eden Sollfrank, casusluk, sabotaj, siber saldırılar ve bilgi alanındaki operasyonların her gün yaşandığını söyledi.

Alexander Sollfrank, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşa rağmen büyük çapta silahlanmayı sürdürdüğünü belirterek asker sayısının artırıldığını, mühimmat ve askeri malzeme stoklarının büyüdüğünü kaydetti.

Rusya’nın geçmişte komşu ülkelere yönelik işgallerine atıfta bulunan Alman komutan, 2022’de Ukrayna’ya yönelik savaşının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Savaşa hazırız

Bundeswehr’in savaşa hazır olup olmadığı sorusuna ise Korgeneral Sollfrank, "Savaşa hazırız, buna ‘Fight Tonight’ diyoruz." yanıtını verdi.

Sollfrank, Alman ordusunun her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek savunmaya ayrılan bütçenin ve siyasi iradenin arttığını söyledi.

Asker sayısının 460 bine çıkarılacağını aktaran Sollfrank, modern silah sistemleri ve mühimmat yatırımlarına dikkati çekti.

Almanya’da bir takviye ve idame ağı kurulduğunu, Almanya Operasyon Planı’nın hazır olduğunu belirten komutan, "Bir savunma planımız var, bunu yarın uygulayabiliriz. Her şey hazır ve her gün daha da geliştiriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merter Polisevi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi
Bazı bölgeler için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırımı Afrika Boynuzu'na taşımasını istemiyoruz
Tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü'nde 25 santimetreye ulaşan kar umutlandırdı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Alman Korgeneral Alexander Sollfrank TSK'nın NATO'ya çok önemli katkı sunduğunu belirtti

Alman Korgeneral Alexander Sollfrank TSK'nın NATO'ya çok önemli katkı sunduğunu belirtti

AB'nin jeopolitik rotasında Türkiye'nin kilit rolü

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da hakiki barış sağlanmadan Avrupa'da gerçek barış olamaz

Türkiye'nin "askeri" diplomasisi: NATO tatbikatı ve TSK’nın stratejik intikal kapasitesinin kodları

Türkiye'nin "askeri" diplomasisi: NATO tatbikatı ve TSK’nın stratejik intikal kapasitesinin kodları
NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2026" İtalya'da başladı

NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2026" İtalya'da başladı
TCG 1. İnönü denizaltısı, NATO tatbikatında hünerlerini göstermeye hazır

TCG 1. İnönü denizaltısı, NATO tatbikatında hünerlerini göstermeye hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet