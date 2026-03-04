Dolar
Gündem

Komandolar, Sarıkamış'ta kar üstünde eğitimlerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar üstünde eğitim faaliyetlerini sürdüren komandoların görüntülerini paylaştı.

Utku Şimşek  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Komandolar, Sarıkamış'ta kar üstünde eğitimlerini sürdürüyor

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "9'uncu Komando Tugay Komutanlığı. Zorlu arazi, dondurucu soğuk ve derin karda yüksek disiplin, üstün kabiliyet. Komandolarımız her şartta göreve hazır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin görüntüler de kullanıldı.

Görüntülerde komandoların kar üstünde kayakla intikali, kayak üzerinde silahla atış becerilerini gösteren anlar yer aldı.

