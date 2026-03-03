Dolar
Gündem

Bayburt'ta menderesler karla kaplandı

Bayburt'ta karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

Beşir Kelleci  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Bayburt'ta menderesler karla kaplandı Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan mendereslerin çevresi karla kaplandı.

Kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel kış manzaraları ortaya çıktı.

Yazın yörede tarım ve hayvancılığa hayat veren Demirözü Barajı'na dökülen menderesler, dronla görüntülendi.

