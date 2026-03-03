Bayburt'ta menderesler karla kaplandı
Bayburt'ta karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.
Bayburt
Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan mendereslerin çevresi karla kaplandı.
Kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel kış manzaraları ortaya çıktı.
Yazın yörede tarım ve hayvancılığa hayat veren Demirözü Barajı'na dökülen menderesler, dronla görüntülendi.
