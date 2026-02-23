Dolar
43.84
Euro
51.80
Altın
5,211.81
ETH/USDT
1,886.10
BTC/USDT
65,341.00
BIST 100
14,061.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muş'ta metrelerce karın bulunduğu yolda zorlu çalışma

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan ve metrelerce karın bulunduğu grup köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Ömer Varlık  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Muş'ta metrelerce karın bulunduğu yolda zorlu çalışma Fotoğraf: Ömer Varlık/AA

Muş

Kentte ulaşımda aksamalar yaşanmaması için kış boyunca yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda çalışma yürütüyor.

Zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdüren ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aştığı bölgede güçlükle ilerleyebiliyor.

Bazı noktalarda ekskavatör yardımıyla kar temizliği yapan ekipler, söz konusu güzergahı kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, basın mensuplarına, ekiplerin kış boyunca sorumluluk alanlarındaki yol ağını kardan temizlediklerini söyledi.

Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmaların devam ettiğini belirten Yentür, şunları kaydetti:

"İlimizin güneyinde bulunan Derecik, Ilıca, Ağıllı ve Üçevler grup köy yolunda ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgeye alternatif olarak Kayalısu, Alaniçi ve Üçevler güzergahı da bulunuyor. Söz konusu yol daha önce ulaşıma açılmıştı. Şu anda çalışmaların devam ettiği Derecik-Ilıca-Ağıllı ve Üçevler grup köy yolunu yeni açtık. Bu güzergah üzerinde 10 köy ve 22 mezra yer alıyor. Bölgede yer yer fırtına nedeniyle 6 metreyi aşan kar kütleleriyle karşılaştık. Zorlu bir coğrafyaya sahip olan bölgede, özellikle üst kesimlerde çalışmanın ne denli güç olduğu açıkça görülüyor. Ekiplerimiz 3 gündür aralıksız çalışma yürütüyor."

İki gün içinde Ilıca köyü sınırlarına girmeyi hedeflediklerini dile getiren Yentür, "100 personel ve 68 iş makinesiyle vatandaşlarımızın seyir ve sefer güvenliği için sürekli sahadayız. Bu yolun da ulaşıma açılmasıyla il genelinde ulaşım sağlanamayan hiçbir yer kalmayacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İletişim Başkanlığı "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri" paneli düzenleyecek
Altı gezegen şubat sonunda "gezegen geçidi"nde buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
Erzurum'da ikinci kez zincirleme trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Muş'ta metrelerce karın bulunduğu yolda zorlu çalışma

Muş'ta metrelerce karın bulunduğu yolda zorlu çalışma

"Kar koridoru"ndan geçerek ilçeye ulaşıyorlar

Adıyaman'da kuruma tehlikesi yaşayan Sülüklü Göl yeniden doldu

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu
Tekirdağ'da karla kaplanan ormanlar güzel görüntü oluşturdu

Tekirdağ'da karla kaplanan ormanlar güzel görüntü oluşturdu
"Kar kaplanları", Ağrı-Kağızman kara yolunda metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor

"Kar kaplanları", Ağrı-Kağızman kara yolunda metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet