İsrail ordusunun Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail güçlerine ait savaş uçağı Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda ev tamamen yıkılırken çıkan yangın çevredeki evlere de sıçradı ve bölgede geniş çaplı hasar oluştu.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların olduğu çok sayıda Filistinli yaralandı. Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilen yaralılar arasında birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre ayrıca, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda yer alan "Blok 1" bölgesine açtığı ateş sonucu 1 Filistinli ağır yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 881 Filistinli öldürüldü, 2 bin 621 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 773'e, yaralı sayısı da 172 bin 723'e yükseldi.