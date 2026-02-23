Dolar
Gündem

NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın tamamlandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 2 bin personel ile katıldığımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin karada, denizde ve havada sergilediği imkan ve kabiliyetler ile gücünü tüm dünyaya gösterdiği Steadfast Dart 2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, müttefik ülke ordularıyla sergilediği yüksek koordinasyon, müşterek harekat kabiliyeti ve birlikte çalışabilirlik seviyesiyle, disiplinini, profesyonelliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu."

NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
