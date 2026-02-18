Dolar
Bayraktar TB3 SİHA'dan zorlu hava koşullarında başarılı uçuş

NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında TCG ANADOLU'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgara rağmen Baltık Denizi'ndeki uçuş gösterimini başarıyla tamamladı.

Tolga Yanık  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Bayraktar TB3 SİHA'dan zorlu hava koşullarında başarılı uçuş Fotoğraf: Baykar

İstanbul

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi, deniz havacılığında ulaştığı güvenilirlik seviyesini Baltık Denizi'nin en zorlu şartlarında sergilemeye devam ediyor.

NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026'da, hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı altında ve şiddetli rüzgarların hakim olduğu dondurucu ortamda Bayraktar TB3 SİHA uçuş gösterimi icra etti.

Tatbikatın gerçekleştirildiği Baltık Denizi'ndeki zorlu kış şartlarına rağmen TCG ANADOLU'nun kısa pistinden otonom olarak havalanan Bayraktar TB3, havacılık kabiliyetlerini müttefik ülke temsilcilerine sergiledi.

Şiddetli rüzgarın deniz üzerinde yarattığı türbülanslı ortama rağmen kararlı uçuş karakteristiğini koruyan milli SİHA, uçuş görevini başarıyla tamamlayarak şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan pisti temizlenen TCG ANADOLU'ya otonom iniş gerçekleştirdi.

Tatbikatın zorlu şartlarında uçabilen tek hava aracı oldu

Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı zorlu hava koşullarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, uçuş gösterimini takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

Geçen günlerde aynı bölgede gerçekleştirilen ve su üstü hedeflerinin ikili salvo MAM-L atışlarıyla tam isabetle vurulduğu faaliyetlerin ardından gerçekleştirilen bu başarılı uçuşlar, milli SİHA'nın her türlü hava koşulunda operasyonel olarak görev yapabildiğini bir kez daha gösterdi.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Son 3 yıldır dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında öne çıktı.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, 36 Bayraktar TB2 SİHA, 16 Bayraktar AKINCI TİHA için 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

