Dolar
44.00
Euro
51.05
Altın
5,066.24
ETH/USDT
2,078.60
BTC/USDT
71,056.00
BIST 100
13,078.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız.
logo
Dünya

NATO: Ankara ile tam dayanışma içindeyiz

NATO müttefikleri, İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın Türkiye'yi hedef almasını şiddetle kınadı ve Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
NATO: Ankara ile tam dayanışma içindeyiz

Brüksel

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Atlantik Konseyi, İran'ın Orta Doğu ve ötesinde devam eden ve ayrım gözetmeyen saldırıları ışığında güvenlik ortamı hakkında bilgi almak üzere büyükelçiler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin başkanlık ettiği belirtilen açıklamada, "NATO müttefikleri, İran'ın dün Türkiye'yi hedef almasını şiddetle kınadı ve Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti." denildi.

Açıklamada, Rutte'nin İran'ın balistik füzesinin tespit edilmesini, izlenmesini ve başarılı bir şekilde önlenmesini sağlayan ortak çabalarından dolayı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) ve ilgili tüm müttefik personelini övdüğü aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun tüm operasyonel alanlarda güçlü kalmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "NATO durumu yakından izlemeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri, müttefik ülke liderleriyle ve bölgedeki NATO ortaklarının liderleriyle düzenli olarak temas halinde." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

NATO Sözcüsü Allison Hart da AA muhabirine yaptığı açıklamada "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek, NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtmişti.

NATO, balistik füze savunma duruşunun yüksek seviyede kalacağını duyurdu

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) Sözcüsü Martin L. O'Donnell tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dün, İran'ın Türkiye'yi hedef alan ve ilk olarak İran'ın duyurduğu balistik füze saldırısının NATO tarafından başarıyla engellenmesinin yanı sıra NATO'nun ittifak genelindeki balistik füze savunma duruşunu artırdığını teyit edebilirim." ifadesini kullandı.

O'Donnell, söz konusu acil önlemin, NATO Hava Komutanlığı komutanı tarafından alındığını, "İran'ın bölge genelindeki ayrım gözetmeyen saldırılarından kaynaklanan tehdit azalana kadar NATO'nun balistik füze savunma duruşunun bu yüksek seviyede kalacağını" bildirdi.

Operasyonel güvenlik nedenleriyle ayrıntı veremeyeceğini aktaran O'Donnell, "Ancak bu ayarlama, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'na (SACEUR) mevcut tehdit temelinde İttifakı savunmak için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

NATO Sözcüsü Allison Hart da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek, NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine Kuzey Atlantik Konseyi, bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkanlığında büyükelçiler düzeyinde toplanmış, Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı
İstanbul'da STK'lerden "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
MİT'in desteğiyle Suriye'de sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ hücresi çökertildi

Benzer haberler

Europol: İran gerilimi nedeniyle AB'de terör tehdidi arttı

Europol: İran gerilimi nedeniyle AB'de terör tehdidi arttı

Zelenskiy: ABD, Orta Doğu'da 'Şahed' tipi İHA'lara karşı mücadelede bizden destek talep etti

NATO: Ankara ile tam dayanışma içindeyiz

Yemen'den İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alma girişimine kınama

Yemen'den İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alma girişimine kınama
Pakistan "Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan saldırılardan ciddi endişe duyduğunu" belirtti

Pakistan "Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan saldırılardan ciddi endişe duyduğunu" belirtti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti

ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet