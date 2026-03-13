Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi'den araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
İçişleri Bakanı Çiftçi'den araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama

Ankara

Çiftçi, Bakanlık'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanan Kanun'la 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler yapıldığını hatırlattı.

"APP plaka" olarak bilinen ve "standart dışı plaka" olarak tanımlanan konuyla ilgili daha önce bilgilendirmelerde bulunduklarını söyleyen Çiftçi, araçların içinde kullanılan ses ve görüntü sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, "İlk söylememiz gereken husus, araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, araçlardaki ekran sistemlerine ilişkin, "Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok." dedi.

Kanun'la getirilen düzenlemenin, araçlarda başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmesi durumunda 3 bin lira para cezasını öngördüğünü belirten Çiftçi, "Yani başkalarını rahatsız edecek şekilde demek ki müzik dinlemememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması

Çiftçi, aracın orijinalliğini bozup fabrikadan gelen sistemi değiştirip birtakım ilaveler yapılmasının Kanun'un müeyyideye bağladığı hususlardan biri olduğunu dile getirerek, "Örnek veriyorum, aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde duruma Kanun, 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, bütün bunların maksadının vatandaşları cezalandırmak, onları sevimsiz durumlarla yüz yüze bırakmak olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun bir maksadı var, bir mantığı var. O da sürücünün dikkatini dağıtmamak. Sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağlamak ve bu şekilde hem can güvenliğini hem de karşıdaki sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak. Kanun'un mantığı, amacı bu. Kanun bunlara aykırı davranışları cezalandırıyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında bu şekilde daha sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız."

1 Nisan'a kadar süre tanındı

Öte yandan yetkililer, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla, kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan'a kadar tanınan sürenin, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu bildirdi.

