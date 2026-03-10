Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Politika

İçişleri Bakanı Çiftçi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

İsa Toprak  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
İçişleri Bakanı Çiftçi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM

Çiftçi'nin, Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettiği, İçişleri Bakanı olarak atanmasını kutlayan Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

