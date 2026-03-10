Dolar
44.05
Euro
51.26
Altın
5,170.65
ETH/USDT
2,055.60
BTC/USDT
70,403.00
BIST 100
13,145.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Antalya Körfezi açıklarında saat 14.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Manavgat ilçesine 18 kilometre mesafede olan depremin, 40,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
TİHEK'ten vakıf üniversitesindeki din ve inanç temelli ayrımcılık iddialarına ilişkin açıklama
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşması başladı

Benzer haberler

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İtalya'nın Capri Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yunanistan'da 5,3 büyüklüğündeki depremde 140'tan fazla binanın hasar gördüğü tespit edildi

Denizli'de gün içinde 3 deprem meydana geldi

Denizli'de gün içinde 3 deprem meydana geldi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet