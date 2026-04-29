ABD'de yapılan güncel bir anket, Amerikan halkının yüzde 71'inin, ülkelerinin İran savaşına karışmaması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Anket: Amerikalıların yüzde 71'i, ülkelerinin İran savaşına karışmaması gerektiğini düşünüyor ABD'de yapılan güncel bir anket, Amerikan halkının yüzde 71'inin, ülkelerinin İran savaşına karışmaması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Uluslararası pazar araştırma şirketi Ipsos tarafından ABD dahil 31 ülkede yapılan güncel bir anket, Amerikan halkının İran savaşına yönelik yaklaşımına dair önemli bulguları gözler önüne serdi.

Ankete göre Amerikalıların yüzde 71'i, ülkelerinin İran savaşına karışmaması gerektiğini düşünürken, bu oranın 18-34 yaş grubunda yüzde 79'a çıkması dikkat çekti.

Ankete katılanların yüzde 33'ü, ABD ile İran arasındaki savaşın 2027 yılına kadar süreceğini düşündüklerini ifade ederken, katılımcıların sadece yüzde 10'u bu tansiyonun bir ay içinde sona erebileceği tahmininde bulundu.

Sadece İsrail halkı "İran'la savaşı" destekliyor

Öte yandan ankette yer alan 31 ülkeden 30'unda katılımcıların büyük çoğunluğu "ülkelerinin Orta Doğu'daki çatışmadan uzak durması gerektiği" görüşünü ortaya koydu.

31 ülkede ortalama olarak katılımcıların yüzde 81'i, ülkelerinin İran savaşına karışmaktan kaçınması gerektiğini düşünürken, yüzde 48'i ülkelerinin çatışmanın dışında kalması gerektiğine kesinlikle katılıyor.

Ankete göre sadece İsrail halkının, yüzde 58 ile "İran'la savaşa girmeyi desteklemesi" ise dikkat çekti.

Diğer yandan 31 ülke genelinde ortalama olarak, gelecek on yıl içinde Çin'in uluslararası arenada olumlu etki yaratacağını düşünenlerin oranı yüzde 50 çıkarken, bu oran ABD için yüzde 39'da kaldı.