Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Zafer Fatih Beyaz  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
İçişleri Bakanı Çiftçi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Ankara

 Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, ziyarette Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, 112 sisteminin hız, koordinasyon ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, E-İçişleri ile tüm işlemlerin güvenli ve entegre dijital ortamda yürütülmesi, yapay zeka destekli analiz ve karar sistemleri, E-Belediye ile yerel hizmetlerde standart ve verimlilik artışı, siber güvenlik alanında kritik altyapıların korunması, veri gizliliği ve KVKK kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Açıklamada, "Dijital çağın gerekliliklerine uygun, hızlı, güvenli ve vatandaş odaklı bir kamu yönetimi anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

İçişleri Bakanı Çiftçi: Savunma sanayisinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, istiklal ve istikbal mücadelesidir

İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Kurum, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti

