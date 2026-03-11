Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması

Bakan Çiftçi "Oynanan, değiştirilen plakalarla ilgili vatandaşımıza 1 Nisan'a kadar süre verdik. O döneme kadar genelde rehberlik yapacağız, herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması

TBMM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Talimatıyla APP (standart dışı) plaka denetimlerinde kesilen cezaların iptal edildiğine dair haberlerin anımsatılması üzerine Çiftçi, APP plakalarla ilgili sahada bir yığılma gördüğünü ve bununla alakalı bir tedbir alınmasına dair değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Çiftçi, şöyle konuştu:

"APP plakalarla ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz, onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onları geçerli kabul ediyoruz, onlara herhangi bir cezai işlem de uygulamayacağız. Yalnız vatandaş TŞOF'ten plakayı aldıktan sonra eğer plaka üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapmışsa bunun 4 bin lira para cezası var."

Bunun dışında yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakaların da bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Biz onlara sahte plakalar diyoruz. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında... Bu, şu anda yürürlükte. Onunla ilgili sadece işin plaka tarafı değil, güvenlik tarafı var, terörle mücadele boyutu var, uyuşturucuda, düzensiz göçte kullanılması var. Yani işin bir kamu güvenliği tarafı da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte, onunla ilgili herhangi bir esnetme yok." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, şöyle devam etti:

"Oynanan, değiştirilen plakalarla ilgili vatandaşımıza 1 Nisan'a kadar süre verdik. O döneme kadar genelde rehberlik yapacağız, herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz."

Plakaların nasıl bastırılacağının ilgili yönetmelikte tarif edildiğinin altını çizen Çiftçi, bu kurallara uyulmadığında plaka okuma sistemlerinin bu plakaları tanımadığını anlattı.

Çiftçi, araçlardaki multimedya sistemleriyle ilgili de çalışma yaptıklarını bildirdi.

