Gündem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
