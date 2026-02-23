Dolar
Gündem

Erzurum'da ikinci kez zincirleme trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde aynı bölgede ikinci kez meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tevhid Furkan Nehri, Faruk Küçük, Muhammed Onur Yavrutürk  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Erzurum'da ikinci kez zincirleme trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü

Erzurum

Sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı ve 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği Erzurum-Aşkale kara yolunda, ikinci kez zincirleme bir trafik kazası daha meydana geldi.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki tırın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan yolcu otobüsünde ölen ve araçta sıkışan sürücü, vinç yardımıyla ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

İki kaza nedeniyle kapanan Erzurum-Erzincan kara yolu, araçların bölgeden kaldırılması sonrası ulaşıma açıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, kaza yerlerinde incelemede bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzurum'da ikinci kez zincirleme trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü
