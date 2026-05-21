İletişim Başkanlığından "Dönüşen Güvenlik Ortamında Türkiye ve NATO" paneline ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Brüksel'de "Değişime Uyum Sağlamak, Yarını Güvence Altına Almak: Dönüşen Güvenlik Ortamında Türkiye ve NATO" başlıklı panel düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Avrupa'daki çeşitli müttefik ülkelerin başkentlerinde İletişim Başkanlığınca etkinlikler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, Madrid, Paris, Londra, Varşova ve Roma'nın ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de üst düzey katılımla bir program organize edildi.

Etkinlik kapsamında ilk olarak, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelindi. Düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının dünya konjonktürünün NATO'ya etkisi ve Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi ile ilgili Türkiye'nin beklentilerine ilişkin soruları cevaplandı.

Programın ardından önemli isimlerin katılımıyla, NATO panel serisinin yedincisi olan "Değişime Uyum Sağlamak, Yarını Güvence Altına Almak: Dönüşen Güvenlik Ortamında Türkiye ve NATO" başlıklı panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska gerçekleştirdi.

"Türkiye ve NATO'nun nasıl konumlanacağı ele alındı"

Moderatörlüğünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Dr. Murat Aslan'ın üstlendiği panelde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Harekatlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Burcu San ve Belçika Hava Kuvvetleri Strateji Direktörü Tümgeneral Harold Van Pee konuşmacı olarak yer aldı.

Panele, içlerinde Brüksel'de görev yapan askeri ve diplomatik erkan, güvenlik ve dış politika uzmanları, akademisyenler ile düşünce kuruluşu temsilcilerinin de olduğu 150 kişi katıldı.

Programda, uluslararası arenada yaşanan değişim sürecinde Türkiye ve NATO'nun nasıl konumlanacağı, Türkiye'nin bu süreçte NATO'ya sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Katılımcılar panelde, Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nden beklenen çıktılar, NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği ve Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde üstlenebileceği roller hakkındaki görüşlerini dinleyicilerle paylaştı.