logo
Yaşam

Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar manzarası havadan görüntülendi

Kastamonu'da Ilgaz ile Yaralıgöz dağlarında kar yağışının ardından oluşan manzara, havadan görüntülendi.

Bilal Kahyaoğlu, Semih Yüksel  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar manzarası havadan görüntülendi Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

Şehrin orman varlığının önemli kısmını barındıran, Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ile Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Isırganlık mevkilerinde kar etkili oldu.

Zaman zaman sisin kapladığı bölgede karla buluşan çam ve göknar ormanlarında güzel görüntüler oluştu.

Güzergahı kullanan vatandaşlar, çok sayıda yaban hayvanı ile zengin biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan Yaralıgöz Dağı'nda oluşan manzarayı izleyerek fotoğraf çekti.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz'da da kar etkili oldu.

Gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen kar, güzel manzara oluşturdu.

Ilgaz ile Yaralıgöz dağlarında kar yağışının ardından oluşan manzara, dronla görüntülendi.

