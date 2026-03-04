Dolar
Gündem

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, İdris Karaoğul, Günay Nuh, Muhammet Mutaf, Yılmaz Kazandioğlu, Berfin Sidar Aşit, İbrahim Yaldız  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oluyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Erzurum/Van

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, etkisini artırdı.

Yağışla yeniden beyaza bürünen kentte, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı 53 santimetre ölçüldü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü şehirde, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kars

Kars'ta dün başlayarak aralıklarla devam eden kar, kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Vatandaşlar iş yerlerine, öğrenciler ise okullarına giderken karlı yollarda yürümekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışının ardından ekipler temizleme çalışması başlattı.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı ilçede, ana caddelerdeki kar yığınları araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu.

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 2 greyder, 3 kepçe, 4 kamyon ve 20 personelle çalışma başlattı.

Caddelerdeki kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oldu. Çatılarda biriken karların erimesiyle dev buz sarkıtları oluştu. Ekipler ilçede karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla kent beyaza bürünürken, yollarda oluşan buzlanma da yer yer ulaşımı aksatıyor.

Bazı tırlar, Ardahan-Çamlıçatak kara yolunda bekledi.

Van, Muş, Bitlis ve Erzincan'da karla mücadele sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta yüksek yerleşim yerlerinde kar ve tipi etkili oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kapalı yolları ulaşıma açtı.

Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekipleri, daha önce açtıkları köy yollarında genişletme çalışması yaptı.

Erzincan'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberi paylaşın
