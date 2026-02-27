Dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli OSB Model Fabrika Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı bugün beklenen kar yağışı, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodlu uyarı verilen kentlere ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, bugün Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak bekleniyor.

Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışın, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışın, her iki ilin kuzeyinin yüksek kesimleriyle Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Tokat'ın merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki kar yağışının, Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğun olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de kuzeyli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batı ilçeleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskını, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
