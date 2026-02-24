Karadeniz ve Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü denizlerde fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (İnebolu-Sinop) rüzgar, günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtına öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Batı Akdeniz'de ise rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
