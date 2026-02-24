Dolar
43.85
Euro
51.63
Altın
5,144.03
ETH/USDT
1,860.60
BTC/USDT
64,180.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karadeniz ve Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Abdullah Özkul  | 24.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Karadeniz ve Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (İnebolu-Sinop) rüzgar, günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtına öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca "Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı" düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörden arındırılmış, güçlü ve huzur içinde bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir
Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı, gelecek 5 yıldaki işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: İnancımıza yönelik saldırgan yaklaşımlara asla müsaade etmedik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karadeniz ve Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor

Karadeniz ve Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor

İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sahilde hasara yol açtı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sahilde hasara yol açtı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet