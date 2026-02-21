Dolar
Gündem

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 216, Ergan ve Kartalkaya'da 215, Hakkari'de 212, Nemrut'ta 195, Konaklı'da 153, Sarıkamış'ta 152, Uludağ'da 149, Erciyes'te 145, Yıldız Dağı'nda 136, Davraz'da 105, Murat Dağı'nda 100, Yalnızçam'da 82, Ilgaz'da 78, Hesarek'te 44, Denizli'de 40, Çambaşı'nda 34, Küpkıran'da 33, Kop'ta 29, Bozdağ'da 7 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez21.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKKY-21
ErganKKY-42
KartalkayaKY-5-4
HakkariPB-101
NemrutKKY-52
KonaklıKKY-52
SarıkamışPB-75
UludağKY-4-3
ErciyesKY-41
Yıldız DağıKY12
DavrazY-53
Murat DağıKY-30
YalnızçamKKY-85
IlgazKY-31
HesarekKKY-54
DenizliKY-54
ÇambaşıKKY-14
KüpkıranÇB-83
KopKKY-46
BozdağHKY13
SaldaY-25

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, Y: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
