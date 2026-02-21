Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 216, Ergan ve Kartalkaya'da 215, Hakkari'de 212, Nemrut'ta 195, Konaklı'da 153, Sarıkamış'ta 152, Uludağ'da 149, Erciyes'te 145, Yıldız Dağı'nda 136, Davraz'da 105, Murat Dağı'nda 100, Yalnızçam'da 82, Ilgaz'da 78, Hesarek'te 44, Denizli'de 40, Çambaşı'nda 34, Küpkıran'da 33, Kop'ta 29, Bozdağ'da 7 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|21.02.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KKY
|-2
|1
|Ergan
|KKY
|-4
|2
|Kartalkaya
|KY
|-5
|-4
|Hakkari
|PB
|-10
|1
|Nemrut
|KKY
|-5
|2
|Konaklı
|KKY
|-5
|2
|Sarıkamış
|PB
|-7
|5
|Uludağ
|KY
|-4
|-3
|Erciyes
|KY
|-4
|1
|Yıldız Dağı
|KY
|1
|2
|Davraz
|Y
|-5
|3
|Murat Dağı
|KY
|-3
|0
|Yalnızçam
|KKY
|-8
|5
|Ilgaz
|KY
|-3
|1
|Hesarek
|KKY
|-5
|4
|Denizli
|KY
|-5
|4
|Çambaşı
|KKY
|-1
|4
|Küpkıran
|ÇB
|-8
|3
|Kop
|KKY
|-4
|6
|Bozdağ
|HKY
|1
|3
|Salda
|Y
|-2
|5
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, Y: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)