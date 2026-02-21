Dolar
logo
Gündem, Ramazan 2026

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında MSB Mehteran Birliği Konseri düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri üçüncü gününde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği konser verdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında MSB Mehteran Birliği Konseri düzenlendi Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Beştepe Millet Sergi Salonu önünde düzenlenen MSB Mehteran Birliği konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, "Genç Osman", "Plevne Marşı" ve "Ceddin Deden" gibi eserler seslendirildi.

MSB Mehteran Birliği konserinin ardından Muhafız Alayı Tüfekli Birlik Gösterisi de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında ise çocuklar, etkinlik alanında kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimi yaşarken, geleneksel sanat atölyelerinde de ustalar eşliğinde çalışmalara katıldı.

"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.

