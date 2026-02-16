Dolar
Gündem, Ramazan 2026

İletişim Başkanlığından "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Külliye'de Ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Mümin Altaş  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
İletişim Başkanlığından "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Ankara

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Külliye'de Ramazan'ın, çocukların neşe dolu seslerine ve gençlerin ufkunu açacak etkinliklere kapılarını araladığı belirtildi.

Tüm vatandaşların, ramazanın feyzini paylaşmak ve kardeşlik iklimini birlikte yaşamak için Külliye'de Ramazan etkinliklerine beklendiği ifade edildi.

Program takvimine, "kulliyederamazan.com" internet adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
