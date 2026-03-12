"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Fadıl Aydın konser verdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında sanatçı Fadıl Aydın konser verdi.
Ankara
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserde Aydın, "Hey Sevgili", "Aklımız Sende Kaldı" eserlerinin de yer aldığı ramazanın maneviyatını yansıtan şarkılarını seslendirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.