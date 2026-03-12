Dolar
Kültür

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Fadıl Aydın konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında sanatçı Fadıl Aydın konser verdi.

Fatih Gökbulut  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Fadıl Aydın konser verdi Fotoğraf: Fatih Kurt - AA

Ankara

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserde Aydın, "Hey Sevgili", "Aklımız Sende Kaldı" eserlerinin de yer aldığı ramazanın maneviyatını yansıtan şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.

