Kültür, Ramazan 2026

Sanatçı Hasan Sağındık "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında sanatçı Hasan Sağındık konser verdi.

Fatma Nur Candan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Sanatçı Hasan Sağındık "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Sağındık, "Ben Hep Seni Düşünürüm", "Uç da Git Turnam" ve "Bayrak Seni İncitmesin" eserlerinin de yer aldığı repertuvarı seslendirdi.

Sağındık, etkinliğin düzenlenmesine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

