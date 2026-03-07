Dolar
logo
Kültür, Ramazan 2026

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinin 17. gününde Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri düzenlendi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri düzenlendi Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, "Plevne Marşı", "Fetih Marşı" ve "Ölürüm Türkiye'm" gibi eserler seslendirildi.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında ise çocuklar, etkinlik alanında kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimi yaşarken, geleneksel sanat atölyelerinde de ustalar eşliğinde çalışmalara katıldı.

"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.

