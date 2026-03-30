Teknoloji

5G'ye geçiş nedeniyle yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle 5G'ye geçişini resmen ilan edeceğini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Ankara

Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe gelindiğini ve 23 Şubat 1994'te başlayan bu serüvenin 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını kaydetti.

Türkiye'nin 5G'ye geçişinin yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle resmen ilan edileceğini bildiren Uraloğlu, "1 Nisan'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim hızının, söz konusu teknolojiyle artacağına dikkati çeken Uraloğlu, bu alandaki dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Uraloğlu, 5G'nin sunacağı katkılara ilişkin, "Yeni teknolojiyle birlikte, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak." ifadesini kullandı.

Bazı illerde yağış etkili oldu
Afyonkarahisar'da 16 göletten 9'unda doluluk yüzde 100'e ulaştı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 12'nci duruşma başladı
İstanbul'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Diyarbakır'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Türkiye'nin mobil iletişim serüveninin 5G ile taçlanmasına 2 gün kaldı

Türkiye'nin mobil iletişim serüveninin 5G ile taçlanmasına 2 gün kaldı

5G'ye geçiş nedeniyle yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlenecek

Telefonlarda 5G'yi kullanabilmek için şebeke ayarı gerekiyor

5G'ye geçiş için 31 Mart'ta tören düzenlenecek

5G'ye geçiş için 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Türkiye 5G ekosistemini yerli firmalarla büyütüyor

Türkiye 5G ekosistemini yerli firmalarla büyütüyor
Türk oyun geliştiricileri 5G ile küresel pazarda hızlanmayı hedefliyor

Türk oyun geliştiricileri 5G ile küresel pazarda hızlanmayı hedefliyor
