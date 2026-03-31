Teknoloji, İletişimde 5G devri

Türkiye'de 5G dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tablet ekranından butona basmasıyla Türkiye'de 5G teknolojisine geçildi.

Ayşe Bodur  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Türkiye'de 5G dönemi başladı Fotoğraf: TCCB/Murat Kula

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 4,5G teknolojisinin ardından Türkiye'de artık 5G dönemi başladı.

Ülkenin 5G'ye geçişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle resmen ilan edildi. Böylece 5G hizmeti, ülke genelinde bugün itibarıyla devreye alındı.

5G teknolojisi, 81 il merkezinde kullanıma sunulurken, bu teknolojinin iki yıl içinde ülkenin her noktasına yayılması hedefleniyor.

Bu hizmetin devreye alınmasıyla, ülkenin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe gelindi.

Düşük gecikme süreleri

5G, 4,5G'ye göre en az 10 kat daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresi sunuyor.

5G teknolojisiyle, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanması bekleniyor.

Söz konusu teknolojinin, yüksek hız, düşük gecikme süresi ve daha fazla cihaz bağlantı kapasitesiyle dijital dönüşümü hızlandırması öngörülüyor.

Bu hız, kamu hizmetlerinde de etkinliği artıracak ve çalışmaları daha hızlı ve verimli hale getirecek.

Bu teknolojinin en önemli farkı, hız yanında milisaniyeler seviyesinde düşük gecikme ve aynı anda çok sayıda cihazın sorunsuz bağlanabilmesi olarak öne çıkıyor.

5G'ye geçiş için yapılması gereken adımlar

5'inci nesil mobil haberleşme hizmetinin kullanılması için bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ve SIM kartının olması gerekiyor.

Halihazırda 4,5G teknolojisi ile uyumlu SIM kartlar, 5G'de de kullanılabiliyor. Ancak daha önceki teknolojilere ait SIM kartların güncellenmesi önem taşıyor.

Uyumlu telefon ve SIM karta sahip olanların da bu teknolojiyi aktif etmesi gerekiyor. Bu hizmetin, SMS'le veya operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden aktif edilmesi imkanı bulunuyor.

Son aşamada da telefon şebekesinin, "Ayarlar", "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmından LTE veya 4,5G'den 5G'ye taşınması gerekiyor.

Kullanıcılar, telefonlarındaki "Mobil Ağlar" başlığı altında en yüksek teknoloji olarak 5G'yi seçebiliyorsa, bu durum, telefonlarının uyumlu olduğunu gösteriyor.

Operatörlerin internet siteleri üzerinden de telefonların 5G uyumlu olup olmadığı tespit edilebiliyor.

Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor
UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve bir belediye çalışanı adliyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'ü kabul etti

Bakan Uraloğlu: 5G hizmetleri yetkilendirme dönemi boyunca yerli ve milli ruhu taşıyacak

Bakan Uraloğlu: 5G hizmetleri yetkilendirme dönemi boyunca yerli ve milli ruhu taşıyacak

Türkiye'de 5G dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız

5G sanayide üretim sürecini de hızlandıracak

5G sanayide üretim sürecini de hızlandıracak
Türk Telekom AKM’de 5G ile "Herkes için 5G" dönemine güçlü başladı

Türk Telekom AKM’de 5G ile "Herkes için 5G" dönemine güçlü başladı
Türkiye'nin mobil iletişim serüveninin 5G ile taçlanmasına 2 gün kaldı

Türkiye'nin mobil iletişim serüveninin 5G ile taçlanmasına 2 gün kaldı
