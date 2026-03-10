"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Maysa ve Bulut Müzikali sahnelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Maysa ve Bulut Müzikali çocuklarla buluştu.
Ankara
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Maysa ve Bulut'un müzikali sahnelendi.
Maysa ve Bulut'un sıkı dostluklarını anlatan müzikalde, yardımlaşma, oba hayatı ve hayvancılık gibi konular çocuklara anlatıldı.
Çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlenen müzikalde, şarkılara eşlik eden minikler eğlenceli anlar yaşadı.
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri çocuklara yönelik gösteriler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.