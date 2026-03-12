Dolar
44.11
Euro
50.92
Altın
5,081.20
ETH/USDT
2,066.10
BTC/USDT
70,266.00
BIST 100
13,286.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Gökhan Çeliker  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü

Ankara

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Prevot telefonda görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede, "bölgedeki savaş ve arabuluculuk çalışmalarında gelinen noktanın" değerlendirildiği bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü
Sultanbeyli'de İETT otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak
Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: İran'da iç savaş çıkarmayı ve çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü

Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet