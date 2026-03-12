Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak

İletişim Başkanı Duran, "Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak, adalet olmadan kalkınma ve istikrarın mümkün olmadığı inancıyla BM'yi daha kapsayıcı yapıya dönüştürme girişimlerini desteklemeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak, adalet olmadan kalkınma ve istikrarın mümkün olmadığı inancıyla BM'yi daha kapsayıcı yapıya dönüştürme girişimlerini desteklemeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" takdiminde yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdimdeki konuşmalarının, Türkiye'nin barış, adalet ve diplomasi merkezli dış politika anlayışını bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, bölgede ve dünyada yaşanan çatışmalar, savaşlar ve insani krizler karşısında Türkiye'nin, yangını körükleyen değil, söndürmek için su taşıyan bir ülke olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Coğrafyayı topyekun felakete sürükleme riski taşıyan çatışma ve şiddet sarmalının büyümemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin de bu sorumluluk bilincinin bir yansıması olduğuna işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, umutları kırmak isteyenlere rağmen Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak, adalet olmadan kalkınma ve istikrarın mümkün olmadığı inancıyla BM'yi daha kapsayıcı yapıya dönüştürme girişimlerini desteklemeyi sürdürecektir. Barışın dili diplomasidir. Türkiye olarak bu dili konuşmaya, çözüm üretmeye ve insanlığın ortak vicdanını temsil etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız konuşmasında ayrıca Sayın Guterres'in mültecilerin korunması, uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi ve çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesine yönelik çabalarının uluslararası toplum açısından kıymetli olduğunu ifade etti."

Burhanettin Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümlere de yer verdi.

İlgili konular
