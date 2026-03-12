Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak coğrafyamızı topyekun felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz." dedi.

12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Takdim Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk'ten miras kalan 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini proaktif, atılgan, girişimci anlayışla yoğurarak dış politikamızın odağında tutmayı sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak coğrafyamızı topyekun felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "(ABD, İsrail, İran diplomasi trafiği) Umutları kırmak, bizi mücadelemizden vazgeçirmek isteyenlere rağmen sabırla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet olmadan kalkınma, barış, istikrar olmayacağına inanan bir lider olarak BM'yi daha kapsayıcı yapıya dönüştürme girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
