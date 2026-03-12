Sultanbeyli'de İETT otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı
Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı.
İstanbul
Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İETT otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.