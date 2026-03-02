Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız
Gündem

Zonguldak-Ankara kara yolundaki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı

Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Fadime Yılmaz Elma  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Zonguldak-Ankara kara yolundaki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı Fotoğraf: Fadime Yılmaz Elma/AA

Zonguldak

Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden M.A. yönetimindeki 78 ACG 377 plakalı karton yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi ve aynı istikamette giden E.Ö. idaresindeki 34 EYZ 710 plakalı işçi servisine çarptı. Kontrolden çıkan servis de N.S'nin kullandığı 67 DZ 669 plakalı panelvana vurdu.

Kazada işçi servisinin sürücüsü ile araçta bulunan S.K, C.Ö, Y.Y, Ö.Z, K.L. ile E.A. yaralandı.

Ekipler, tırdan akan yakıtın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için yola talaş döktü.

Aynı bölgeye yaklaşık 200 metre uzaklıktaki diğer bir kazada, sürücü Ö.T'nin kullandığı 67 ZU 005 plakalı otomobil, kayması sonucu önünde seyreden sürücü E.A. idaresindeki 74 DF 246 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 67 M 8411 plakalı minibüse çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Öte yandan, Elvanpazarcık Kavşağı mevkisindeki kazada ise S.Ö'nün kullandığı 34 HVA 28 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana düştü. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerlerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri de kara yolunda güvenlik önlemi alarak araçların kontrollü geçişine izin verdi.

