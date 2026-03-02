Dolar
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi
logo
Gündem

DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.

Betül Bilsel  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

