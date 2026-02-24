Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada
Üsküdar'da aynı noktada son 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Beylerbeyi Mahallesi'ndeki Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde, son 6 ayda 11 ayrı trafik kazası meydana geldi.
Kazalar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, farklı yönlere dönmek isteyen sürücülerin kazaya neden olduğu görülüyor.
