Gündem

Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada

Üsküdar'da aynı noktada son 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada

İstanbul

Beylerbeyi Mahallesi'ndeki Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde, son 6 ayda 11 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Kazalar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, farklı yönlere dönmek isteyen sürücülerin kazaya neden olduğu görülüyor.

