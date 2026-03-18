Üsküdar'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada yolcular tahliye edildi
İstanbul Üsküdar'da durağa yanaşan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün önündeki otobüse çarptığı kazada yolcular tahliye edildi, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul
Kısıklı Caddesi'nde durağa yanaşan İETT'ye bağlı 34 HO 3891 plakalı özel halk otobüsü, durakta bulunan 34 HO 3010 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki otobüste de hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Otobüslerde bulunan yolcular tahliye edildi, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
