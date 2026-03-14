Dolar
44.19
Euro
50.44
Altın
5,020.24
ETH/USDT
2,092.00
BTC/USDT
70,764.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda otobüs ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Semih Erdoğdu  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Anadolu Otoyolu'nda otobüs ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Semih Erdoğdu/AA

Ankara

M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekiciyle çarpıştı.

Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet