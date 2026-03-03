Dolar
Gündem

Beşiktaş'ta çarpışan İETT otobüsü ile servis minibüsünün şoförleri yaralandı

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Muhammed Gencebay Gür  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Beşiktaş'ta çarpışan İETT otobüsü ile servis minibüsünün şoförleri yaralandı

İstanbul

Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyreden 34 HD 2363 plakalı İETT otobüsü ile 34 LEJ 531 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, otobüs ve servis minibüsünün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza sırasında araçlarda yolcu olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta çarpışan İETT otobüsü ile servis minibüsünün şoförleri yaralandı

Beşiktaş'ta çarpışan İETT otobüsü ile servis minibüsünün şoförleri yaralandı

