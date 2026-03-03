Beşiktaş'ta çarpışan İETT otobüsü ile servis minibüsünün şoförleri yaralandı
Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyreden 34 HD 2363 plakalı İETT otobüsü ile 34 LEJ 531 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, otobüs ve servis minibüsünün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza sırasında araçlarda yolcu olmadığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.