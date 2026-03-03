Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Metin Arslancan  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

İstanbul

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

Eksikler

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, geri dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi.

Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.

Kupadaki 9. randevu

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek.

1989-1990 sezonundan bu yana 8 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet elde etti.

Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle yanıt verdi.

Son iki maçta kalesini gole kapattı

Beşiktaş, oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Süper Lig'de Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u da 1-0 yenen siyah-beyazlılar, kupadaki Çaykur Rizespor maçında bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor.

Son iki müsabakada kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Beşiktaş'ta hedef derbi öncesi namağlup seriyi korumak

Süper Lig'de hafta sonu derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de 11. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 13, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

Derbi öncesinde olumsuz bir sonuçla karşılaşmak istemeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, Rizespor karşısında seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

