Spor, Futbol

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörleri Fatih Tekke'nin sahip olduğu kadroyla fevkalade bir performans gösterdiğini belirtti.

Selçuk Kılıç  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü

Trabzon

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, kulübün hem sportif hem de kurumsal anlamda son derece kritik bir süreçten geçtiğini kaydetti.

Bu sürecin sabırla ve titizlikle yürütülen bir dönüşümün ürünü olduğunu aktaran Doğan, "Trabzonspor'u sadece bugünün değil gelecek on yılların kulübü haline getirme sorumluluğuyla hareket ediyoruz ve bu doğrultuda atılan adımlar her geçen gün somutlaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Finansal sürdürülebilirliğin, modern kulüp yönetiminin temel taşını oluşturduğunu ifade eden Doğan, "Trabzonspor olarak gelir yapımızı güçlendirmeye, kurumsal yönetim standartlarımızı yükseltmeye ve uluslararası arenada kulübümüzün marka değerini artırmaya yönelik çalışmalarımız hız kesmeksizin devam etmektedir. Sponsorluk gelirleri, lisanslı ürün satışları ve dijital platformlardaki büyümemiz kulübümüzün ekonomik temelini daha sağlam bir zemine taşımaktadır. Bu süreç henüz tamamlanmamıştır. Aksine tam anlamıyla ivme kazandığı bir dönemdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile yakaladıkları çıkışa değinerek, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Fatih Tekke sahip olduğu kadroyla birlikte fevkalade bir performans sergilemiştir. Bazı kulüplerin milyonlarca avro harcayarak oluşturduğu kadrolara karşı son derece rekabetçi bir futbol oynamak doğru planlama, güçlü bir ekip anlayışı ve etkin bir teknik yönetimle mümkün olabilmektedir. Hocamız bu üç unsuru birleştirerek bir başarı grafiği ortaya koymuştur. Profesyonel futbolda sezon sonu dönemi, takip eden sezonun temellerinin atıldığı en kritik süreçlerden biridir. Bu gerçeğin bilinciyle gelecek sezon yapılanması için gerekli çalışmalar, mevcut sezon henüz tamamlanmadan başlatılmıştır. Kadro planlaması, transfer politikası, sözleşme yenileme süreçleri ve bütçe dengesi, teknik ekibimiz ile yönetim kurulumuz arasında koordineli biçimde yürütülmektedir."

Sezon sonunda her zamankinden daha kapsamlı bir organizasyonun gerektiğini aktaran Doğan, "Ayrılacak ve kalacak oyuncular, mevki ihtiyaçları, finansal çerçeve ve teknik kadronun stratejik tercihleri... Hepsinin birbiriyle uyumlu şekilde yönetilmesi zorunludur. Bu süreç kısa vadeli kararlardan ziyade uzun vadeli bir kulüp perspektifinin ürünü olacaktır. Trabzonspor'un bu yoldaki kararlılığı sabittir. Camiamızın desteği bizim için her zaman en büyük güç kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

