A Milli Futbol Takımı 649. maçına çıkacak
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yarın Kosova'yla deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıkacak.
Priştine
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.
Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
Milliler, 648 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
Vincenzo Montella yönetiminde 31'inci mücadele
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 31'inci sınavını Kosova karşısında verecek.
İtalyan teknik adam yönetiminde 23'ü resmi, 7'si özel 30 maça çıkan milliler, 17 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 54 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:
Tarih
Maç
Organizasyon
Sonuç
12.10.2023
Hırvatistan-Türkiye
EURO 2024 Elemeleri
0-1
15.10.2023
Türkiye-Letonya
EURO 2024 Elemeleri
4-0
18.11.2023
Almanya-Türkiye
Özel
2-3
21.11.2023
Galler-Türkiye
EURO 2024 Elemeleri
1-1
22.03.2024
Macaristan-Türkiye
Özel
1-0
26.03.2024
Avusturya-Türkiye
Özel
6-1
04.06.2024
İtalya-Türkiye
Özel
0-0
10.06.2024
Polonya-Türkiye
Özel
2-1
18.06.2024
Türkiye-Gürcistan
EURO 2024
3-1
22.06.2024
Türkiye-Portekiz
EURO 2024
0-3
26.06.2024
Çekya-Türkiye
EURO 2024
1-2
02.07.2024
Avusturya-Türkiye
EURO 2024
1-2
06.07.2024
Hollanda-Türkiye
EURO 2024
2-1
06.09.2024
Galler-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
0-0
09.09.2024
Türkiye-İzlanda
UEFA Uluslar Ligi
3-1
11.10.2024
Türkiye-Karadağ
UEFA Uluslar Ligi
1-0
14.10.2024
İzlanda-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
2-4
16.11.2024
Türkiye-Galler
UEFA Uluslar Ligi
0-0
19.11.2024
Karadağ-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
3-1
20.03.2025
Türkiye-Macaristan
UEFA Uluslar Ligi
3-1
23.03.2025
Macaristan-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
0-3
07.06.2025
ABD-Türkiye
Özel
1-2
10.06.2025
Meksika-Türkiye
Özel
1-0
04.09.2025
Gürcistan-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
2-3
07.09.2025
Türkiye-İspanya
2026 Dünya Kupası Elemeleri
0-6
11.10.2025
Bulgaristan-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
1-6
14.10.2025
Türkiye-Gürcistan
2026 Dünya Kupası Elemeleri
4-1
15.11.2025
Türkiye-Bulgaristan
2026 Dünya Kupası Elemeleri
2-0
18.11.2025
İspanya-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
2-2
26.03.2026
Türkiye-Romanya
2026 Dünya Kupası play-off yarı finali
1-0