Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ay-yıldızlıların yanı sıra İsveç, Çekya ve Bosna Hersek, Dünya Kupası bileti aldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçları sona erdi.

Mutlu Demirtaştan  | 01.04.2026 - Güncelleme : 01.04.2026
İstanbul

Play-off finallerinde oynanan 4 maçla Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 ülke belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Bosna Hersek'e penaltılarda kaybeden 4 kez Dünya Kupası şampiyonu İtalya, üst üste üçüncü turnuvaya katılamadı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Play-off finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Bosna Hersek-İtalya: 1-1 (Penaltılarla 4-1)

İsveç-Polonya: 3-2

Kosova-Türkiye: 0-1

Çekya-Danimarka: 2-2 (Penaltılarla 3-1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 13'üncü duruşması tamamlandı
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

Ay-yıldızlıların yanı sıra İsveç, Çekya ve Bosna Hersek, Dünya Kupası bileti aldı

Ay-yıldızlıların yanı sıra İsveç, Çekya ve Bosna Hersek, Dünya Kupası bileti aldı

İtalya, Dünya Kupası'na üst üste 3. kez gidememenin hayal kırıklığını yaşıyor

İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı
UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi

İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi

